Главный аэропорт Израиля приостановил вылеты из-за протестов в стране

Аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве приостановил вылеты из-за антиправительственных протестов в Израиле, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

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Отмечается, что решение о приостановке воздушной гавани принял глава профсоюза работников израильского аэропорта Бен-Гурион Пинхас Идан. Он отметил, что данная мера принята в рамках общеизраильской забастовки профсоюзов против судебной реформы.

Ранее СМИ сообщили об отказе адвоката Нетаньяху защищать его интересы в суде. Бен Цур считается одним из важнейших правозащитников в команде Нетаньяху.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПротестыИзраиль

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