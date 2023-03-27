Главный аэропорт Израиля приостановил вылеты из-за протестов в стране

Отмечается, что решение о приостановке воздушной гавани принял глава профсоюза работников израильского аэропорта Бен-Гурион Пинхас Идан. Он отметил, что данная мера принята в рамках общеизраильской забастовки профсоюзов против судебной реформы.

Ранее СМИ сообщили об отказе адвоката Нетаньяху защищать его интересы в суде. Бен Цур считается одним из важнейших правозащитников в команде Нетаньяху.

