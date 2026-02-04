СМИ: Бывшего мужа Джилл Байден задержали за убийство нынешней супруги
Первый муж Джилл Байден, супруги экс-президента США Джо Байдена, задержан за убийство нынешней жены, сообщает NBC.
По данным телеканала, 77-летний Уильям Стивенсон заключен под стражу, ему назначен залог в 500 тысяч долларов. 28 декабря сотрудники правоохранительных органов прибыли к дому мужчины в Уилмингтоне после сообщения о бытовом конфликте. Полицейские нашли женщину в гостиной, без сознания, позже она скончалась на месте.
Джилл и Уильям состояли в браке с 1970 по 1975 год. Они развелись после того, как будущая первая леди встретила Джо Байдена.
В 2025 году Джилл Байден покинула преподавательскую работу и возглавила неоплачиваемый проект по женскому здоровью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Новый план США и ЕС по Украине не поможет добиться прекращения огня
- Авиакомпании РФ в 2025 году завершили страховое урегулирование по 50 самолетам
- СМИ: Бывшего мужа Джилл Байден задержали за убийство нынешней супруги
- Совфед: На Украине периодически происходят массовые протесты
- СМИ: Каждая вторая стоматология в РФ работает нелегально
- Просрочка россиян по кредитам достигла рекордных 1,6 трлн рублей
- В России проведут перепись воробьев
- Денежно-кредитная политика ЦБ РФ останется жесткой продолжительное время
- В Красноярском крае ограничат продажу алкоголя
- РУСАДА рассказало о дисквалификации российской конькобежки Фаткулиной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru