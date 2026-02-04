СМИ: Бывшего мужа Джилл Байден задержали за убийство нынешней супруги

По данным телеканала, 77-летний Уильям Стивенсон заключен под стражу, ему назначен залог в 500 тысяч долларов. 28 декабря сотрудники правоохранительных органов прибыли к дому мужчины в Уилмингтоне после сообщения о бытовом конфликте. Полицейские нашли женщину в гостиной, без сознания, позже она скончалась на месте.

Джилл и Уильям состояли в браке с 1970 по 1975 год. Они развелись после того, как будущая первая леди встретила Джо Байдена.

В 2025 году Джилл Байден покинула преподавательскую работу и возглавила неоплачиваемый проект по женскому здоровью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

