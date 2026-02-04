СМИ: Новый план США и ЕС по Украине не поможет добиться прекращения огня
Новый план американских властей и Европы на случай нарушения предстоящего мира на Украине расплывчат и не поможет Киеву, сообщает Yle.
Как заявил изданию доцент Шведского университета обороны Илмари Кяйхо, план не предусматривает тот факт, что на практике действия «коалиции желающих» не смогут навредить России. Также не понятно, почему они думают, что будут готовы к войне против РФ. Эксперт считает, что западные страны не готовы вести войну против Москвы и вряд ли смогут набраться решимости в будущем.
Бывший советник МИД Финляндии Йоэля Линнайнма указан на сложность плана в организации защиты для Украины, что означает неопределенность в отношении дальнейших действий в случае нарушения перемирия.
Ранее в НАТО заявили, что иностранные войска появятся на Украине сразу после заключения мирного соглашения с РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
