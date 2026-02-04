Пентагон планирует создать сотни тысяч дронов-камикадзе к 2027 году
Пентагон намерен создать запас в несколько сотен тысяч дронов-камикадзе к 2027 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского министерства войны.
«Министерство к 2027 году будет располагать сотнями тысяч вооруженных беспилотных летательных аппаратов для атак одноразового действия, готовых к сражению», - отметили в ведомстве.
Для выполнения плана Пентагон пригласил 25 компаний в первый этап испытаний БПЛА для борьбы за участие в будущих контрактах. В их число вошли два украинских производителя ударных дронов General Cherry Corp и Ukrainian Defence Drones Tech Corp.
Программа министерства предполагает создание арсенала недорогих беспилотников быстрого развертывания. За ее реализацию отвечают подразделение оборонных инноваций, центры управления испытательными ресурсами, военно-морских надводных боевых действий.
Ранее Пентагон анонсировал масштабную модернизацию ядерных сил США для создания сильного, эффективного, защищенного арсенала, адаптированного к стратегиям страны, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пентагон планирует создать сотни тысяч дронов-камикадзе к 2027 году
- СМИ: Новый план США и ЕС по Украине не поможет добиться прекращения огня
- Авиакомпании РФ в 2025 году завершили страховое урегулирование по 50 самолетам
- СМИ: Бывшего мужа Джилл Байден задержали за убийство нынешней супруги
- Совфед: На Украине периодически происходят массовые протесты
- СМИ: Каждая вторая стоматология в РФ работает нелегально
- Просрочка россиян по кредитам достигла рекордных 1,6 трлн рублей
- В России проведут перепись воробьев
- Денежно-кредитная политика ЦБ РФ останется жесткой продолжительное время
- В Красноярском крае ограничат продажу алкоголя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru