Пентагон планирует создать сотни тысяч дронов-камикадзе к 2027 году

Пентагон намерен создать запас в несколько сотен тысяч дронов-камикадзе к 2027 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского министерства войны.

«Министерство к 2027 году будет располагать сотнями тысяч вооруженных беспилотных летательных аппаратов для атак одноразового действия, готовых к сражению», - отметили в ведомстве.

Для выполнения плана Пентагон пригласил 25 компаний в первый этап испытаний БПЛА для борьбы за участие в будущих контрактах. В их число вошли два украинских производителя ударных дронов General Cherry Corp и Ukrainian Defence Drones Tech Corp.

Программа министерства предполагает создание арсенала недорогих беспилотников быстрого развертывания. За ее реализацию отвечают подразделение оборонных инноваций, центры управления испытательными ресурсами, военно-морских надводных боевых действий.

Ранее Пентагон анонсировал масштабную модернизацию ядерных сил США для создания сильного, эффективного, защищенного арсенала, адаптированного к стратегиям страны, пишет 360.ru.

