Москва прокомментировала протесты в Израиле

Москва с озабоченностью следит за ситуацией в Израиле, однако считает происходящее внутренним делом страны, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов. Его слова приводит РИА Новости.

СМИ сообщили об отказе адвоката Нетаньяху защищать его в суде

Он отметил, что Россия не собирается вмешиваться во внутренние дела государства. Дипломат выразил надежду, чтобы происходящее в Израиле не отразилось на безопасности людей, а также российских посольств в Тель-Авиве и Хайфе.

Израильтяне массово протестуют против законопроекта, который, по мнению жителей страны, позволит властям контролировать судей, ограничит влияние Верховного суда, а также позволит парламентариям оспаривать его решения. Согласно данным местных СМИ, во время воскресных митингов на улицы вышли более 600 тысяч человек.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИзраильМИД РФ

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