Москва прокомментировала протесты в Израиле
Москва с озабоченностью следит за ситуацией в Израиле, однако считает происходящее внутренним делом страны, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов. Его слова приводит РИА Новости.
Он отметил, что Россия не собирается вмешиваться во внутренние дела государства. Дипломат выразил надежду, чтобы происходящее в Израиле не отразилось на безопасности людей, а также российских посольств в Тель-Авиве и Хайфе.
Израильтяне массово протестуют против законопроекта, который, по мнению жителей страны, позволит властям контролировать судей, ограничит влияние Верховного суда, а также позволит парламентариям оспаривать его решения. Согласно данным местных СМИ, во время воскресных митингов на улицы вышли более 600 тысяч человек.
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