Москва прокомментировала протесты в Израиле

Он отметил, что Россия не собирается вмешиваться во внутренние дела государства. Дипломат выразил надежду, чтобы происходящее в Израиле не отразилось на безопасности людей, а также российских посольств в Тель-Авиве и Хайфе.

Израильтяне массово протестуют против законопроекта, который, по мнению жителей страны, позволит властям контролировать судей, ограничит влияние Верховного суда, а также позволит парламентариям оспаривать его решения. Согласно данным местных СМИ, во время воскресных митингов на улицы вышли более 600 тысяч человек.

