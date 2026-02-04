Авиакомпании РФ в 2025 году завершили страховое урегулирование по 50 самолетам

Большая часть бортов пришлась на авиакомпанию «Аэрофлот». В 2024 году было завершено урегулирование только по девяти самолетам, тогда как в 2023 году – в отношении 145 лайнеров.

В период 2022–2025 гг. перевозчики урегулировали претензии иностранных лизингодателей по 204 бортам. Чуть более половины из них принадлежат «Аэрофлоту».

Вряд ли Росавиация сможет заключить контракт по схеме «мокрого» лизинга с «дружественными странами», в том числе представителями СНГ, рассказал НСН член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев.

