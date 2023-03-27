СМИ сообщили об отказе адвоката Нетаньяху защищать его в суде

Журналисты отмечают, что Бен Цур является одной из ключевых фигур среди правозащитников в команде Нетаньяху.

В Израиле 12-ю неделю подряд проходят массовые протесты против судебной реформы, организованной правительством нынешнего премьера. Местные СМИ заявили, что воскресные митинги собрали на улицах более 600 тысяч человек.

Израильтяне считают, что этот законопроект позволит правительству контролировать назначение судей, ограничит Влияние Верховного суда на процесс принятия законов, а парламентарии будут наделены правом оспаривать его решения.

