Так, по показателю ВВП с учетом паритета покупательной способности экономика России – пятая в мире, что признает Всемирный банк, и восьмая по объему производства товаров и услуг ($2,3 трлн в 2022 году), отмечают эксперты в материале RT. Кроме того, по сравнению с тем же периодом прошлого года ВВП вырос на 5,7%, а в предыдущем месяце — на 5,6%, показали данные Института ВЭБ.РФ. В первой половине 2023 года отмечается рост на 1,6% по ВВП по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.

Россия не только входит в топ-3 в мире по поставкам нефти и газа, но и лидирует по объёму экспорта зерна. Страна также остается ведущим экспортёром ядерного топлива для мирного атома и строителем АЭС по всему миру.