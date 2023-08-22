Принял медведя за карлика: Принизившему экономику России Боррелю ответили цифрами
Полтора года беспрецедентных экономических санкций показали, что Россию невозможно убрать с мировых рынков, считают эксперты ВЭБ. В ответ на заявление главного дипломата ЕС Жозепа Борреля о «карликовой» российской экономике – «бензоколонке с ядерным оружием» они привели несколько фактов, свидетельствующих об обратном.
Так, по показателю ВВП с учетом паритета покупательной способности экономика России – пятая в мире, что признает Всемирный банк, и восьмая по объему производства товаров и услуг ($2,3 трлн в 2022 году), отмечают эксперты в материале RT. Кроме того, по сравнению с тем же периодом прошлого года ВВП вырос на 5,7%, а в предыдущем месяце — на 5,6%, показали данные Института ВЭБ.РФ. В первой половине 2023 года отмечается рост на 1,6% по ВВП по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.
Россия не только входит в топ-3 в мире по поставкам нефти и газа, но и лидирует по объёму экспорта зерна. Страна также остается ведущим экспортёром ядерного топлива для мирного атома и строителем АЭС по всему миру.
Среди достижений России эксперты ВЭБ упоминают вакцину от коронавируса, разработки в сфере искусственного интеллекта и высокий уровень проникновения финтехуслуг (82% - третье место в мире).
«Только в искривлённом зеркале можно принять медведя за карлика и не заметить значения России в мировой экономике», - отмечается в публикации.
В июне в России прошел международный экономический форум, в котором поучаствовали 130 стран – свидетельство, что «планы Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию, «разорвать нашу экономику в клочья» провалились», отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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