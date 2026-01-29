Врач заявила о пользе домашних пельменей для замедления старения

Врач также отметила, что предпочтительным способом приготовления пельменей является варка, а не обжаривание, так как она менее агрессивна для продукта.

При этом Самойлова напомнила о высокой калорийности блюда, связанной в первую очередь с тестом, и рекомендовала соблюдать умеренность, ограничивая порцию до 10-15 пельменей, передает «Радиоточка НСН».

