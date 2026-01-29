Врач заявила о пользе домашних пельменей для замедления старения
Домашние пельмени могут способствовать замедлению процессов преждевременного старения благодаря содержанию в мясном фарше антиоксиданта карнозина. Об этом NEWS.ru сообщила семейный врач, эндокринолог и диетолог Анастасия Самойлова.
По ее словам, карнозин тормозит процесс «засахаривания» белков, который ускоряет старение клеток и тканей и может способствовать развитию различных заболеваний. Наибольшее количество этого антиоксиданта содержится в говядине, свинине и баранине. Самойлова подчеркнула, что для получения пользы следует выбирать домашние пельмени, поскольку покупные полуфабрикаты часто содержат избыток соли, специй и стабилизаторов.
Врач также отметила, что предпочтительным способом приготовления пельменей является варка, а не обжаривание, так как она менее агрессивна для продукта.
При этом Самойлова напомнила о высокой калорийности блюда, связанной в первую очередь с тестом, и рекомендовала соблюдать умеренность, ограничивая порцию до 10-15 пельменей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дмитриев назвал встречу с делегацией США конструктивной
- В ГД внесут проект о пожизненном запрете на въезд в РФ иностранцам с судимостью
- Более 11 тысяч штрафов за езду без водительских прав заплатили россияне на Пхукете
- Правительство РФ до августа сняло запрет на экспорт бензина
- Немецкий футбольный союз заявил, что сборная не намерена бойкотировать ЧМ-2026
- В Москве скорректировали работу системы отопления из-за морозов
- На «Оскаре» вживую исполнят только две номинированные песни
- Около 50 человек застряли на горнолыжном подъемнике в Подмосковье
- ВС признал лишение прав за вождение после употребления катинонов законным
- В Подмосковье прошло прощание с пловцом Свечниковым
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru