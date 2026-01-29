СМИ: Diddy заявил о причастности к убийству Тупака
Рэпер и музыкальный продюсер Шон Комбс, известный как Diddy, якобы заявлял о своей причастности к убийству Тупака Шакура, произошедшему почти 30 лет назад. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на материалы иска, поданного в Верховный суд округа Нью-Йорк.
Истец Стив Отис утверждает, что в 2012 году Комбс изнасиловал его в гостиничном номере, а затем угрожал убийством. По словам Отиса, рэпер заявил, что уже «смог убить Пака», и дал понять, что с ним может случиться то же самое, если он расскажет о произошедшем.
Тупак Шакур был расстрелян 7 сентября 1996 года в Лас-Вегасе, когда его автомобиль остановился на светофоре. Музыкант получил смертельные ранения и скончался спустя несколько дней в возрасте 25 лет. Убийство до сих пор считается нераскрытым.
С сентября 2024 года Комбс стал фигурантом множества судебных исков по обвинениям в изнасилованиях, домогательствах, побоях и незаконном лишении свободы. В октябре 2025 года суд приговорил его к 50 месяцам лишения свободы по делу о торговле людьми, передает «Радиоточка НСН».
