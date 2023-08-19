Русские шахты Шпицбергена установили рекорд по добыче угля вопреки санкциям
Российский трест «Арктикуголь» установил абсолютный рекорд по отгрузке за все 93 года существования треста на Шпицбергене.
С февраля по август 2023 года российский трест «Арктикуголь», благодаря которому Россия продолжает сохранять свой особый уникальный статус, управляя частью норвежского Шпицбергена, отгрузил более 140 тысяч тонн угля, рассказал НСН заместитель генерального директора треста «Арктикуголь» Антон Сергеев.
«Мы еще не закончили год, но уже можем смело говорить сразу о двух рекордах, которые установил в 2023 году «Арктикуголь». Во-первых, трест уже по факту добыл и отгрузил своим потребителям более 140 тысяч угля. Все последние годы «Арктик уголь» добывал не более 120 тысяч тонн угля. А во-вторых, абсолютным рекордом за все 93 года существования треста на Шпицбергене стала отгрузка в одно морское судно сразу 35500 тонн угля», – рассказал Антон Сергеев.
По его словам, такого большого сухогруза порты Шпицбергена еще не видели, поэтому никто не верил, что такое в принципе возможно, однако новые логистические схемы нового руководства «Арктикугля» открыли перед трестом новые уникальные возможности по сбыту своей продукции.
Директор рудника «Арктикугля» в Баренцбурге Константин Туринский подтвердил НСН, что его шахта сейчас активно работает:
«Нас, конечно, сложно сравнивать с такими российскими угольными гигантами, как, например, шахты Кузбасса или Донбасса, но мы сейчас на подъеме и активно развиваемся. Ведь вопрос не столько в добыче, сколько в сбыте нашего угля: сейчас нам сложнее работать с покупателями из Европы или Великобритании, которые традиционно покупали наш уголь. Поэтому так важно, что новое руководство «Арктикугля» в лице гендиректора Ильдара Неверова смогло выстроить новые логистические цепочки по сбыту нашей продукции», – заявил директор шахты.
Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане и обладает особым статусом. Россия работает на Шпицбергене уже 92 года, и страну на архипелаге представляет трест «Арктикуголь», который был основан в 1931 году и сейчас продолжает добывать уголь на острове.
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