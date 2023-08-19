Русские шахты Шпицбергена установили рекорд по добыче угля вопреки санкциям

«Мы еще не закончили год, но уже можем смело говорить сразу о двух рекордах, которые установил в 2023 году «Арктикуголь». Во-первых, трест уже по факту добыл и отгрузил своим потребителям более 140 тысяч угля. Все последние годы «Арктик уголь» добывал не более 120 тысяч тонн угля. А во-вторых, абсолютным рекордом за все 93 года существования треста на Шпицбергене стала отгрузка в одно морское судно сразу 35500 тонн угля», – рассказал Антон Сергеев.

По его словам, такого большого сухогруза порты Шпицбергена еще не видели, поэтому никто не верил, что такое в принципе возможно, однако новые логистические схемы нового руководства «Арктикугля» открыли перед трестом новые уникальные возможности по сбыту своей продукции.