Антонов заявил, что новые санкции показывают ненадежность финансовой системы США

Новые антироссийские санкции США против подтверждают ненадежность американоцентричной финансовой системы. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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В пятницу Соединенные Штаты расширили санкции в отношении России, в черный список добавили в том числе предпринимателей Михаила Фридмана и Петра Авена, а также Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Как отметил Антонов, даже «местным русофобам» ясно, что США не удалось обрушить российскую экономику и подорвать технологический суверенитет с помощью санкций.

«Западные атаки в экономсфере купируются, позволяя российскому народу с уверенностью смотреть в будущее. Тем временем государства за пределами ... "золотого миллиарда" лишний раз убеждаются в ненадежности и токсичности американоцентричной финансовой системы», — цитирует дипломата Telegram-канал посольства РФ.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
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