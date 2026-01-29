Хакеры заявили о ключевой роли киберопераций в боевых действиях
Кибероперации напрямую влияют на ход боевых действий и используются для противодействия вооруженным силам Украины. Об этом заявил хакер PalachPro в комментарии aif.ru, рассказав о работе киберсообщества, поддерживающего Россию. По его словам, цифровой фронт стал полноценным элементом современной войны.
Одним из основных направлений он назвал перехват украинских беспилотников. Речь идет не о силовом взломе, а об использовании уязвимостей в системах связи и «умного спуфинга», при котором дронам подменяются координаты. В результате аппараты теряют управление, кружат, возвращаются назад или сажаются для изучения. PalachPro утверждает, что такие операции ведутся круглосуточно и позволяют получать трофейные дроны и перехватывать видеосигналы FPV.
Еще одним важным направлением, по его словам, является работа со спутниковой связью Starlink. Хакер заявил, что взлом спутников не требуется, поскольку активные наземные терминалы излучают радиосигнал и могут быть обнаружены средствами радиоэлектронной разведки, после чего их координаты передаются для нанесения ударов. При этом система управления беспилотниками ВСУ, как утверждается, децентрализована и опирается на западные облачные сервисы, поэтому не имеет единого центра, поражение которого могло бы полностью остановить атаки.
PalachPro также сообщил, что киберразведка включает перехват переписки и данных с личных устройств украинских военнослужащих, что, по его утверждению, свидетельствует о тяжелом моральном состоянии, потерях и конфликтах в рядах ВСУ. Кроме того, он заявил о выявлении объектов под Киевом, где могут находиться иностранные инструкторы, и о подготовке кибермер в ответ на атаки в Черном море, включая возможные действия против информационных систем украинских портов, передает «Радиоточка НСН».
