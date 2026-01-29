Хакеры заявили о ключевой роли киберопераций в боевых действиях

Кибероперации напрямую влияют на ход боевых действий и используются для противодействия вооруженным силам Украины. Об этом заявил хакер PalachPro в комментарии aif.ru, рассказав о работе киберсообщества, поддерживающего Россию. По его словам, цифровой фронт стал полноценным элементом современной войны.

Одним из основных направлений он назвал перехват украинских беспилотников. Речь идет не о силовом взломе, а об использовании уязвимостей в системах связи и «умного спуфинга», при котором дронам подменяются координаты. В результате аппараты теряют управление, кружат, возвращаются назад или сажаются для изучения. PalachPro утверждает, что такие операции ведутся круглосуточно и позволяют получать трофейные дроны и перехватывать видеосигналы FPV.