Хакеры заявили о ключевой роли киберопераций в боевых действиях

Кибероперации напрямую влияют на ход боевых действий и используются для противодействия вооруженным силам Украины. Об этом заявил хакер PalachPro в комментарии aif.ru, рассказав о работе киберсообщества, поддерживающего Россию. По его словам, цифровой фронт стал полноценным элементом современной войны.

Одним из основных направлений он назвал перехват украинских беспилотников. Речь идет не о силовом взломе, а об использовании уязвимостей в системах связи и «умного спуфинга», при котором дронам подменяются координаты. В результате аппараты теряют управление, кружат, возвращаются назад или сажаются для изучения. PalachPro утверждает, что такие операции ведутся круглосуточно и позволяют получать трофейные дроны и перехватывать видеосигналы FPV.

В КНР опровергли данные об атаке хакеров Китая на Конгресс США

Еще одним важным направлением, по его словам, является работа со спутниковой связью Starlink. Хакер заявил, что взлом спутников не требуется, поскольку активные наземные терминалы излучают радиосигнал и могут быть обнаружены средствами радиоэлектронной разведки, после чего их координаты передаются для нанесения ударов. При этом система управления беспилотниками ВСУ, как утверждается, децентрализована и опирается на западные облачные сервисы, поэтому не имеет единого центра, поражение которого могло бы полностью остановить атаки.

PalachPro также сообщил, что киберразведка включает перехват переписки и данных с личных устройств украинских военнослужащих, что, по его утверждению, свидетельствует о тяжелом моральном состоянии, потерях и конфликтах в рядах ВСУ. Кроме того, он заявил о выявлении объектов под Киевом, где могут находиться иностранные инструкторы, и о подготовке кибермер в ответ на атаки в Черном море, включая возможные действия против информационных систем украинских портов, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ВоенныеХакеры

Горячие новости

Все новости

партнеры