Премия за металлолом: Уничтожившим F-16 российским военным выплатят 15 млн рублей
Потеря F-16 значима и для российской армии, и для ВСУ, однако преувеличивать ценность американских истребителей не стоит, поскольку они уже давно отслужили свой срок и значительно уступают современному оружию, заявили военные эксперты.
Гендиректор компании «ФОРЭС» Сергей Шмотьев подтвердил в интервью ТАСС готовность выполнить обещание, данное в июне на полях Петербургского международного экономического форума, — выплатить 15 млн рублей за ликвидацию в зоне спецоперации России на Украине первого американского истребителя F-16. Шмотьев подчеркнул, что премия за уничтоженный F-16 — это вклад в поддержку российской армии.
О том, что американский боевой самолет впервые был сбит в воздухе, ранее сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, истребитель был уничтожен в Запорожской области, по всей видимости, перед подготовкой ракетной атаки на регион. Всего, отметил Рогов, ракеты по России запускали 12 вражеских самолетов. Официального подтверждения от Минобороны России касательно уничтожения F-16 пока не поступало.
Между тем в стране-изготовителе F-16 пока что предпочитают хранить молчание. Представитель Пентагона заявил, что у Минобороны США нет заявлений или информации для предоставления.
РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ НЕ РАДУЕМСЯ?
Осторожны в комментариях и военкоры. Так, эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин призвал дождаться официальных заявлений со стороны Минобороны России или объективного контроля. Впрочем, Рожин согласился с тем, что уничтожение в воздухе F-16 — «символическое событие». «Но пока не будем спешить радоваться раньше времени», — заявил он.
Отметил важность произошедшего в Запорожской области и военкор Юрий Котенок. «Если подтвердится, то событие знаковое», — лаконично заявил он в своем Telegram-канале.
Значимой и для ВСУ, и для российской армии назвал потерю F-16 и военный обозреватель Алексей Леонков. В интервью Lenta.ru он заявил, что, несмотря на то, что американский истребитель впервые был сбит в воздухе, летать украинской армии уже практически не на чем — ведь Киеву поставили лишь десять таких боевых самолетов.
Леонков добавил, что сейчас F-16 стали носителями крылатых ракет Storm Shadow, устанавливаемых на истребители в качестве штатной боевой единицы.
«Для России это имеет значение, потому что тем самым мы снижаем уровень угрозы от применения этих ракет и самолетов, которые являются их носителями», — подчеркнул обозреватель.
ПРЕКРАСНО ГОРЯТ!
Впрочем, слишком уж бояться F-16 вовсе не стоит, заявил генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой. По его мнению, кардинально поменять ход СВО, вопреки расхожему утверждению, хваленые истребители не смогут, а слухи о их якобы непобедимости — не более, чем рекламный ход со стороны США.
«Да, наши войска никогда раньше не встречались с этими категориями самолетов, но, как известно, не так страшен черт, как его малюют. Все, что говорилось об F-16, было рекламой и фейковыми заготовками западной прессы. На самом деле все прекрасно горит: и Leopard, и Abrams, и “Челленджеры”. ВСУ были бы и рады запустить F-16, однако им не разрешают хозяева, потому что сбитие этого самолета — антиреклама коммерческого товара, который США разрекламировали и продают странам третьего мира, своим партнерам по НАТО и всем остальным желающим», — сказал генерал.
По факту же для истребителей F-16 сегодня одна дорога — на свалку, а пунктом приема металлолома стала Украина, добавил военный.
«Этот самолет не представляет серьезной угрозы для наших средств ПВО, потому что он из прошлого столетия. В 90-е годы он, может, и был современным, но сегодня это устаревшая модель. Он является такой же целью, как и беспилотники: сначала его видят на радарах ПВО, а потом пускают ракеты. Тем более, что самолеты, которые отдают Украине, подлежат утилизации. Чтобы не утилизировать эти самолеты в своей стране, не платить различные экологические сборы и пошлины, эти самолеты отправляют на Украину как на полигон для утилизации. В данной ситуации это послужило хорошим уроком и охлаждающим душем для всех западных политиков, которые говорили, что F-16 перепишет сценарий спецоперации», — подытожил Липовой.
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