Премия за металлолом: Уничтожившим F-16 российским военным выплатят 15 млн рублей

Между тем в стране-изготовителе F-16 пока что предпочитают хранить молчание. Представитель Пентагона заявил, что у Минобороны США нет заявлений или информации для предоставления.

РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ НЕ РАДУЕМСЯ?

Осторожны в комментариях и военкоры. Так, эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин призвал дождаться официальных заявлений со стороны Минобороны России или объективного контроля. Впрочем, Рожин согласился с тем, что уничтожение в воздухе F-16 — «символическое событие». «Но пока не будем спешить радоваться раньше времени», — заявил он.

Отметил важность произошедшего в Запорожской области и военкор Юрий Котенок. «Если подтвердится, то событие знаковое», — лаконично заявил он в своем Telegram-канале.

Значимой и для ВСУ, и для российской армии назвал потерю F-16 и военный обозреватель Алексей Леонков. В интервью Lenta.ru он заявил, что, несмотря на то, что американский истребитель впервые был сбит в воздухе, летать украинской армии уже практически не на чем — ведь Киеву поставили лишь десять таких боевых самолетов.

Леонков добавил, что сейчас F-16 стали носителями крылатых ракет Storm Shadow, устанавливаемых на истребители в качестве штатной боевой единицы.

«Для России это имеет значение, потому что тем самым мы снижаем уровень угрозы от применения этих ракет и самолетов, которые являются их носителями», — подчеркнул обозреватель.

ПРЕКРАСНО ГОРЯТ!

Впрочем, слишком уж бояться F-16 вовсе не стоит, заявил генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой. По его мнению, кардинально поменять ход СВО, вопреки расхожему утверждению, хваленые истребители не смогут, а слухи о их якобы непобедимости — не более, чем рекламный ход со стороны США.

«Да, наши войска никогда раньше не встречались с этими категориями самолетов, но, как известно, не так страшен черт, как его малюют. Все, что говорилось об F-16, было рекламой и фейковыми заготовками западной прессы. На самом деле все прекрасно горит: и Leopard, и Abrams, и “Челленджеры”. ВСУ были бы и рады запустить F-16, однако им не разрешают хозяева, потому что сбитие этого самолета — антиреклама коммерческого товара, который США разрекламировали и продают странам третьего мира, своим партнерам по НАТО и всем остальным желающим», — сказал генерал.