Рогов: Истребитель F-16 ВСУ сбили в Запорожской области
По предварительным данным, на пусковой позиции в Запорожской области был уничтожен истребитель F-16. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что военный самолет был сбит при нанесении им по освобожденной части Запорожья ракетного удара.
Всего, добавил Рогов, по российским регионам осуществляли пуски ракет 12 истребителей ВСУ.
Ранее российские средства ПВО сбили истребитель МиГ-29 ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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