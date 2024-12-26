«Как беспилотник»: Генерал Липовой заявил, что разрекламированные F-16 «ловят» ПВО

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов ранее заявил, что по предварительной информации, в Запорожской области был уничтожен истребитель F-16 на пусковой позиции. Если данные подтвердятся, это будет первый случай поражения истребителя F-16 в воздухе в ходе СВО.

Липовой указал на неспособность этих истребителей поменять ход спецоперации.

«Уже не раз говорили, что переданные Украине F-16 не внесут никакого перелома в ход проведения спецоперации, и сегодняшний день тому подтверждение. Этот самолет не представляет серьезной угрозы для наших средств ПВО, потому что он из прошлого столетия. В 90-е годы он, может, и был современным, но сегодня это устаревшая модель. Он является такой же целью, как и беспилотники: сначала его видят на радарах ПВО, а потом пускают ракеты. Тем более, что самолеты, которые отдают Украине, подлежат утилизации. Чтобы не утилизировать эти самолеты в своей стране, не платить различные экологические сборы и пошлины, эти самолеты отправляют на Украину как на полигон для утилизации. В данной ситуации это послужило хорошим уроком и охлаждающим душем для всех западных политиков, которые говорили, что F-16 перепишет сценарий спецоперации», - сказал собеседник НСН.