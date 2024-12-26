«Как беспилотник»: Генерал Липовой заявил, что разрекламированные F-16 «ловят» ПВО
Уничтожение F-16 является репутационным ударом для США, сказал НСН Сергей Липовой.
Переданные Украине разрекламированные F-16 являются такой же целью для российских систем ПВО, как обычные беспилотники, сказал в эфире НСН генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой.
Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов ранее заявил, что по предварительной информации, в Запорожской области был уничтожен истребитель F-16 на пусковой позиции. Если данные подтвердятся, это будет первый случай поражения истребителя F-16 в воздухе в ходе СВО.
Липовой указал на неспособность этих истребителей поменять ход спецоперации.
«Уже не раз говорили, что переданные Украине F-16 не внесут никакого перелома в ход проведения спецоперации, и сегодняшний день тому подтверждение. Этот самолет не представляет серьезной угрозы для наших средств ПВО, потому что он из прошлого столетия. В 90-е годы он, может, и был современным, но сегодня это устаревшая модель. Он является такой же целью, как и беспилотники: сначала его видят на радарах ПВО, а потом пускают ракеты. Тем более, что самолеты, которые отдают Украине, подлежат утилизации. Чтобы не утилизировать эти самолеты в своей стране, не платить различные экологические сборы и пошлины, эти самолеты отправляют на Украину как на полигон для утилизации. В данной ситуации это послужило хорошим уроком и охлаждающим душем для всех западных политиков, которые говорили, что F-16 перепишет сценарий спецоперации», - сказал собеседник НСН.
По его словам, самолеты F-16 были слишком разрекламированы, хотя спокойно уничтожаются российскими системами ПВО.
«Такая же участь ждет и все остальные F-16, потому что для наших ПВО это не составляет больших проблем. Да, наше войска никогда раньше не встречались с этими категориями самолетов, но, как известно, не так страшен черт, как его малюют. Все, что говорилось об F-16, было рекламой и фейковыми заготовками западной прессы. На самом деле все прекрасно горит: и Leopard, и Abrams, и «Челленджеры». ВСУ были бы и рады запустить F-16, однако им не разрешают хозяева, потому что сбитие этого самолета – антиреклама коммерческого товара, который США разрекламировали и продают странам третьего мира, своим партнерам по НАТО и всем остальным желающим. Когда эти самолеты будут сбивать, это будет репутационным ударом для США. Судя по всему, они разрешили Киеву на пробу выпустить один самолет и посмотреть, сколько он продержится в воздухе. В воздухе он продержался недолго», - заключил Липовой.
Ранее стало известно, что Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16, а Германия - управляемые ракеты AIM-9L, 4 тысячи ударных и более 300 разведывательных беспилотников и шесть самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Москва возглавила рейтинг самых читающих городов России
- Томского военного приговорили к 13 годам за кражу системного блока
- Ребенок и его мама пострадали в результате атаки дрона ВСУ под Белгородом
- Путин заявил о своей предсказуемости и стабильности в действиях
- Израильская авиакомпания отменила рейсы в Москву из-за крушения Embraer, летевшего в Грозный
- Трамп обвинил газету The Hill в попытке организовать мятеж
- Путин запретил тратить маткапитал на непригодное для проживания жилье
- Путин заявил о владении полной информацией по ситуации в зоне СВО
- Министра обороны Молдавии уличили в знании русского языка
- Путин заявил о готовности России продолжать поставки газа через Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru