СМИ: ВСУ потеряли лучших летчиков еще до поставок F-16

В частности, газета отметила, что речь идет о таких украинских авиаторах, как Алексей Месь (позывной Moonfish) и Андрей Пильщиков (позывной Джус). Оба погибших пилота поддерживали передачу Украине F-16.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские инструкторы не смогли обучить пилотов ВСУ управлять истребителями F-16.

