СМИ: ВСУ потеряли лучших летчиков еще до поставок F-16

Украинская армия лишилась лучших летчиков еще до того, как началась передача Киеву истребителей F-16 производства США. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

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В частности, газета отметила, что речь идет о таких украинских авиаторах, как Алексей Месь (позывной Moonfish) и Андрей Пильщиков (позывной Джус). Оба погибших пилота поддерживали передачу Украине F-16.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские инструкторы не смогли обучить пилотов ВСУ управлять истребителями F-16.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
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