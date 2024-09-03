СМИ: ВСУ потеряли лучших летчиков еще до поставок F-16
3 сентября 202412:43
Украинская армия лишилась лучших летчиков еще до того, как началась передача Киеву истребителей F-16 производства США. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.
В частности, газета отметила, что речь идет о таких украинских авиаторах, как Алексей Месь (позывной Moonfish) и Андрей Пильщиков (позывной Джус). Оба погибших пилота поддерживали передачу Украине F-16.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские инструкторы не смогли обучить пилотов ВСУ управлять истребителями F-16.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru