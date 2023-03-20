Появились новые подробности сражения за остров Змеиный
Раскрылись новые подробности боев за остров Змеиный, которые велись в начале спецоперации. Об этом сообщил Telegram-канал Fighterbomber.
Авторы канала заявили, что в ходе сражения российский самолет Ан-26 увернулся от двух зенитных ракет ВСУ 8 мая 2022 года. Самолет направлялся на помощь гарнизону российских войск на Змеином с радиостанциями, спутниковыми телефонами и иным оборудованием на борту.
После сброса груза украинские войска произвели два пуска по Ан-26 из противозенитного ракетного комплекса. Авторы канала подчеркнули, что самолет не оборудован броней, пушками, катапультными креслами, пулеметами, устройствами для отстрела при помощи помеховых патронов и системами радиоэлектронной борьбы.
По мнению Fighterbomber, спасение российского самолета в такой ситуации можно объяснить лишь чудом.
Ранее сообщалось, что британские спецназовцы готовили украинских военных перед операцией по возвращению острова Змеиный.
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