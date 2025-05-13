Путин поручил создать патриотический театр в Москве
Российский лидер Владимир Путин поручил по итогам заседания Совета по культуре и искусству создать московский театр, который будет ориентирован на продвижение современной драматургии патриотической направленности. Поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.
Отмечается, что поручение было дано правительству Москвы совместно с Союзом писателей России», Советом при президенте России по культуре и искусству, а также Минкультуры России. Театр должен быть создан до 30 ноября 2025 года.
Ответственными за выполнение поручения Путин назначил мэра Москвы Сергея Собянина, министра культуры России Ольгу Любимову и помощнику президента России Владимиру Мединскому.
Ранее главный режиссер Малого театра Алексей Дубровский заявил, что сегодня театры испытывают потребность в злободневных пьесах современных авторов, в связи с чем Малый театр проводит конкурс современной пьесы среди драматургов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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