Кремль анонсировал переговоры Путина с премьером Малайзии

Президент России Владимир Путин 14 мая проведет переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Об этом сообщили в Кремле.

Ранее стало известно, что Ибрагим прибудет в Россию с визитом по приглашению Путина.

«Планируется предметно обсудить ключевые вопросы двустороннего политического и торгово-экономического сотрудничества, наметить шаги по дальнейшему углублению... взаимодействия», - отмечается в сообщении.

Кроме того, Путин и Ибрагим затронут актуальные темы международной и региональной повестки дня.

Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет RT.

