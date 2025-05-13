Кремль анонсировал переговоры Путина с премьером Малайзии
Президент России Владимир Путин 14 мая проведет переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Об этом сообщили в Кремле.
Ранее стало известно, что Ибрагим прибудет в Россию с визитом по приглашению Путина.
«Планируется предметно обсудить ключевые вопросы двустороннего политического и торгово-экономического сотрудничества, наметить шаги по дальнейшему углублению... взаимодействия», - отмечается в сообщении.
Кроме того, Путин и Ибрагим затронут актуальные темы международной и региональной повестки дня.
Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru