Умерла актриса, народная артистка России Ольга Широкова

Актриса, народная артистка России Ольга Широкова умерла в возрасте 79 лет. Об этом сообщил Московский театральный центр «Вишневый сад».

«Двенадцатого мая... ушла из жизни... лауреат премии мэрии Москвы в области литературы и искусства, актриса театра и кино Ольга Александровна Широкова», - отмечается в сообщении.

В центре назвали артистку символом театра, актрисой, способной создать яркий и запоминающийся образ, «наполнить своих героинь теплотой, светом и стремлением к гармонии и любви».

Ольга Широкова родилась в 1945 году, окончила актерский факультет института театрального искусства имени А. В. Луначарского (РАТИ). С 1967 года артистка служила в МХАТ имени Горького, с 1995-го была ведущей актрисой центра «Вишневый сад».

Ранее на 95-м году жизни умерла вдова режиссера Леонида Гайдая, заслуженная артистка России Нина Гребешкова, пишет RT.

