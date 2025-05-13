Умерла актриса, народная артистка России Ольга Широкова
Актриса, народная артистка России Ольга Широкова умерла в возрасте 79 лет. Об этом сообщил Московский театральный центр «Вишневый сад».
«Двенадцатого мая... ушла из жизни... лауреат премии мэрии Москвы в области литературы и искусства, актриса театра и кино Ольга Александровна Широкова», - отмечается в сообщении.
В центре назвали артистку символом театра, актрисой, способной создать яркий и запоминающийся образ, «наполнить своих героинь теплотой, светом и стремлением к гармонии и любви».
Ольга Широкова родилась в 1945 году, окончила актерский факультет института театрального искусства имени А. В. Луначарского (РАТИ). С 1967 года артистка служила в МХАТ имени Горького, с 1995-го была ведущей актрисой центра «Вишневый сад».
Ранее на 95-м году жизни умерла вдова режиссера Леонида Гайдая, заслуженная артистка России Нина Гребешкова, пишет RT.
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