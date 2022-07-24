Британский спецназ провел обучение ВСУ для штурма острова Змеиный
Британские спецназовцы готовили украинских военных перед операцией по возвращению острова Змеиный, пишет газета Sun со ссылкой на источник в вооруженных силах Британии.
«Отряд специального назначения военно-морских сил отправился... на Украину, чтобы обучать украинский 73-й морской центр специальных операций», - приводит цитату из материала РИА Новости.
Британцы обучали украинских коллег применять подводные буксировщики.
Отмечается, что речь об операции по возвращению контроля над Змеиным идет только в заголовке статьи, о даты предполагаемого обучения не сообщается.
В Минобороны РФ 30 июня сообщили о том, что ведомство выводит войска с острова Змеиный. Таким образом Россия демонстрирует намерение не препятствовать ООН в организации гуманитарного коридора для вывоза украинского зерна.
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