Британский спецназ провел обучение ВСУ для штурма острова Змеиный

«Отряд специального назначения военно-морских сил отправился... на Украину, чтобы обучать украинский 73-й морской центр специальных операций», - приводит цитату из материала РИА Новости.

Британцы обучали украинских коллег применять подводные буксировщики.

Отмечается, что речь об операции по возвращению контроля над Змеиным идет только в заголовке статьи, о даты предполагаемого обучения не сообщается.

В Минобороны РФ 30 июня сообщили о том, что ведомство выводит войска с острова Змеиный. Таким образом Россия демонстрирует намерение не препятствовать ООН в организации гуманитарного коридора для вывоза украинского зерна.

