Британский спецназ провел обучение ВСУ для штурма острова Змеиный

Британские спецназовцы готовили украинских военных перед операцией по возвращению острова Змеиный, пишет газета Sun со ссылкой на источник в вооруженных силах Британии.

Минобороны: Украинских военных на острове Змеиный больше нет

«Отряд специального назначения военно-морских сил отправился... на Украину, чтобы обучать украинский 73-й морской центр специальных операций», - приводит цитату из материала РИА Новости.

Британцы обучали украинских коллег применять подводные буксировщики.

Отмечается, что речь об операции по возвращению контроля над Змеиным идет только в заголовке статьи, о даты предполагаемого обучения не сообщается.

В Минобороны РФ 30 июня сообщили о том, что ведомство выводит войска с острова Змеиный. Таким образом Россия демонстрирует намерение не препятствовать ООН в организации гуманитарного коридора для вывоза украинского зерна.

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ФОТО: РИА Новости/Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:УченияУкраинаВоенныеВеликобритания
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