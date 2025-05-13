В Подмосковье задержали братьев за мошенничество с бонусами лояльности
Сотрудники МВД задержали двоих братьев, похитивших более 5 млн рублей путем мошенничества с бонусами лояльности, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Мужчины были задержана правоохранителями в подмосковном городе Коломна.
Злоумышленники обнаружили уязвимость в программе лояльности одного из банков и разработали план. В течение недели они заказали в онлайн-магазине инструментов строительные товары на сумму более 100 млн рублей. Затем на банковскую карту одного из аферистов начислялись бонусы, на которые те сразу покупали компьютерную технику и комплектующие к ней на аффилированном с банком маркетплейсе. После получения товаров братья отменяли заказы, за которые им начислили баллы. Банк не мог списать бонусы, потому что «покупатели» уже потратили их на технику, которую затем продавали за реальные деньги.
Против фигурантов этой схемы возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Один мужчина арестован, другому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее сегодня МВД опубликовало список данных, которые не следует сообщать незнакомцам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru