В ЛНР двое сотрудников МЧС погибли при атаке беспилотника ВСУ

Два работника главного управления МЧС по Луганской Народной Республике погибли при атаке украинского беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сегодня при исполнении служебного долга трагически погибли... заместитель начальника службы пожаротушения - начальник дежурной смены Михаил Пронько и старший пожарный Дмитрий Савенко», - указали в МЧС.

В ведомстве пояснили, что украинские БПЛА ударили по асфальтобетонному заводу в Луганске, спасатели выехали на тушение пожара, во время их работы объект повторно атаковал дрон самолетного типа. Беспилотник целенаправленно ударил по пожарному расчету. Погибли два человека, двое сотрудников пострадали и были госпитализированы, еще тринадцать человек находятся на амбулаторном лечении.

Ранее в правительстве ЛНР сообщили, что три дрона ВСУ атаковали асфальтобетонный завод в Луганске, позже по территории предприятия ударил еще один беспилотник, пишет RT.

