Минобороны: Украинских военных на острове Змеиный больше нет
Военнослужащие ВСУ, которые ранее высадились на острове Змеиный в Черном море для установки украинского флага, уничтожены ударом высокоточных ракет. Оставшиеся в живых сбежали с острова. Об этом в четверг сообщили в российском Минобороны.
«Самолетом ВКС России был нанесен удар высокоточными ракетами по острову Змеиный, в результате которого часть украинских военнослужащих была уничтожена», — уточнили в ведомстве.
На прошлой неделе в российские военные покинули остров Змеиный в качестве жеста доброй воли. В Минобороны России подчеркнули, что, таким образом, Москва не препятствует усилиям ООН по организации гуманитарного коридора для вывоза сельскохозяйственной продукции из украинских портов.
Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух американских РСЗО HIMARS в Донбассе.
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