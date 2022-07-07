Минобороны: Украинских военных на острове Змеиный больше нет

Военнослужащие ВСУ, которые ранее высадились на острове Змеиный в Черном море для установки украинского флага, уничтожены ударом высокоточных ракет. Оставшиеся в живых сбежали с острова. Об этом в четверг сообщили в российском Минобороны.

«Самолетом ВКС России был нанесен удар высокоточными ракетами по острову Змеиный, в результате которого часть украинских военнослужащих была уничтожена», — уточнили в ведомстве.