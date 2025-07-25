Автобиографии дают возможность стать ближе к кумиру, узнать историю его жизни из первых рук, понять образ мышления этого человека, заявила в беседе с НСН нон-фикшн-редактор группы компаний «Литрес» Елена Тарасова.

Первая русскоязычная биография британского рок-исполнителя Оззи Осборна в формате комикса выйдет в России в сентябре 2025 года. Об этом сообщила ТАСС шеф-редактор редакции «Кладезь. Музыка» (издательство АСТ) Мария Шебаршова. Её автором стал Тодд Мэтти - американский художник и писатель, автор многих комиксов. Автор русского перевода - Анастасия Старостина. Шебаршова обратила внимание на то, что работа над биографией Осборна началась задолго до ухода исполнителя из жизни. 22 июля один из основателей группы Black Sabbath сообщил о смерти Оззи Осборна. Музыканту было 76 лет.