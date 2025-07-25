Комикс про Оззи: Почему россияне фанатеют по музыкальным биографиям

В России стабильный спрос на книги о музыкальных группах и певцах, заявила в беседе с НСН Елена Тарасова.

Автобиографии дают возможность стать ближе к кумиру, узнать историю его жизни из первых рук, понять образ мышления этого человека, заявила в беседе с НСН нон-фикшн-редактор группы компаний «Литрес» Елена Тарасова.

Первая русскоязычная биография британского рок-исполнителя Оззи Осборна в формате комикса выйдет в России в сентябре 2025 года. Об этом сообщила ТАСС шеф-редактор редакции «Кладезь. Музыка» (издательство АСТ) Мария Шебаршова. Её автором стал Тодд Мэтти - американский художник и писатель, автор многих комиксов. Автор русского перевода - Анастасия Старостина. Шебаршова обратила внимание на то, что работа над биографией Осборна началась задолго до ухода исполнителя из жизни. 22 июля один из основателей группы Black Sabbath сообщил о смерти Оззи Осборна. Музыканту было 76 лет.

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Тарасова назвала причины по которым люди часто покупают автобиографии.

«В России стабильный спрос на книги о музыкальных группах и певцах. Читатели хотят больше узнать о кумирах и выбирают книги по нескольким причинам. В первую очередь, это достоверность информации: в интернете много слухов и сплетен, а биографии чаще всего авторизованы, то есть их содержимое согласовано и проверено и издательством, и самими героями, а значит, таким книгам можно доверять. Во-вторых, это знания, удобно собранные в одном месте: не нужно перелопачивать всю сеть, чтобы найти любопытные истории или какие-то детали жизни. Биографические тексты также чаще всего придерживаются нарратива: из них мы получаем связное жизнеописание. В-третьих, если говорить об автобиографиях, то это возможность стать ближе к кумиру, узнать историю его жизни из первых рук, понять образ мышления этого человека и его уникальный взгляд на происходившее в его жизни», - отметила собеседница НСН.
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В качестве примера она привела автобиографию американской певицы Бритни Спирс, которая стала настоящим событием.

«С выходом автобиографии Бритни Спирс читатели смогли увидеть достаточно трагическую историю становления певицы её собственными глазами, а не только довольствоваться позицией официальных представителей, которые, как стало известно в том числе из книги, не были на ее стороне. В пользу книги и такой фактор, как привлекательная обложка. Она действительно может способствовать популярности, но ещё важнее наполнение книги: например, эксклюзивные снимки с концертов, происходящего за сценой, фотосессии, ранее нигде не публиковавшиеся, архивные фотографии детства и юности героев», - добавила Тарасова.

В пресс-службе «Литрес» рассказали НСН, что список наиболее популярных биографий певцов и музыкантов возглавляет книга «The Woman in Me. Автобиография» про Бритни Спирс. Следом по популярности идет книга «Виталий Дубинин. Это серьезно и несерьезно. Авторизованная биография бас-гитариста группы «Ария», авторами которой выступают сам Дубинин и Татьяна Винокурова. Также россияне интересуются биографией Оззи Осборна, читая «Оззи. Автобиография без цензуры».

Ранее стало известно, россияне больше всего хотят прочесть автобиографии Владимира Путина и Джонни Деппа, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Аркадий Семенов
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