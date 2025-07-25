Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине на 31 июля
Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине 31 июля. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе состоявшегося заседания Совбеза.
По его словам, российская сторона намерена посвятить предстоящее обсуждение действиям, которые, как утверждается, препятствуют дипломатическому урегулированию конфликта.
В частности, речь идет о попытках сорвать переговорный процесс между Россией и Украиной, проходивший в Стамбуле.
Полянский также заявил, что в Москве считают киевские власти коррумпированными и обвиняют их в стремлении сохранить власть за счет будущего страны. Эти вопросы, по его словам, будут вынесены на обсуждение в рамках инициируемого заседания, передает «Радиоточка НСН».
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