Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине на 31 июля

Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине 31 июля. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе состоявшегося заседания Совбеза.

По его словам, российская сторона намерена посвятить предстоящее обсуждение действиям, которые, как утверждается, препятствуют дипломатическому урегулированию конфликта.