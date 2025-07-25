СМИ: Илон Маск сорвал попытку контрнаступления ВСУ

Собеседники агентства утверждают, что три года назад Маск приказал отключить покрытие интернет-провайдера Starlink в Херсонской области, что в итоге затронуло и другие территории, в том числе часть ДНР.

«Это решение шокировало некоторых сотрудников Starlink и фактически изменило линию фронта, позволив Маску взять «исход конфликта в свои руки», - говорится в сообщении.

Ранее Маск заявил, что в случае отключения системы спутникового интернета Starlink линия фронта ВСУ рухнет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

