СМИ: Илон Маск сорвал попытку контрнаступления ВСУ
Американский бизнесмен Илон Маск в 2022 году сорвал контрнаступление украинской армии. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.
Собеседники агентства утверждают, что три года назад Маск приказал отключить покрытие интернет-провайдера Starlink в Херсонской области, что в итоге затронуло и другие территории, в том числе часть ДНР.
«Это решение шокировало некоторых сотрудников Starlink и фактически изменило линию фронта, позволив Маску взять «исход конфликта в свои руки», - говорится в сообщении.
Ранее Маск заявил, что в случае отключения системы спутникового интернета Starlink линия фронта ВСУ рухнет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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