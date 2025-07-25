СМИ: Илон Маск сорвал попытку контрнаступления ВСУ

Американский бизнесмен Илон Маск в 2022 году сорвал контрнаступление украинской армии. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

Названа причина всемирного сбоя интернета от Starlink

Собеседники агентства утверждают, что три года назад Маск приказал отключить покрытие интернет-провайдера Starlink в Херсонской области, что в итоге затронуло и другие территории, в том числе часть ДНР.

«Это решение шокировало некоторых сотрудников Starlink и фактически изменило линию фронта, позволив Маску взять «исход конфликта в свои руки», - говорится в сообщении.

Ранее Маск заявил, что в случае отключения системы спутникового интернета Starlink линия фронта ВСУ рухнет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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