Стеклянный мир: Эксперт предрек новый конфликт в Сирии
Операция Израиля в Сирии, скорее всего, завершится, но это не значит, что на Ближнем Востоке наступит мир, заявил НСН Андрей Чупрыгин.
Новое сирийское правительство не контролирует своих людей за пределами Дамаска, поэтому уход Израиля из страны не обеспечит стабильность в регионе, рассказал преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в беседе с НСН.
Друзы сообщили, что они освободили Эс-Сувейду (город и провинцию) от представителей нового режима властей Сирии при поддержке Израиля. Дамаск больше не контролирует юго-восток страны. Официальные представители уже попросили о мирных переговорах. Эксперт не верит, что мир наступит надолго.
«Ситуация достаточно стеклянная и может разрушиться в любой момент. Скорее всего, израильтяне дальше не пойдут, но нельзя сказать точно, что они посчитают достаточным. Если ориентироваться на предыдущие заявления израильского Генштаба, то Израиль выполнил то, что хотел: он создал буферную зону, которая должна его устраивать. Единственная проблема — на каких условиях ее создают, там долгое время жили не только друзы, и, если этих людей заставят покинуть свои дома, то это не конец Марлезонского балета, конфликт продолжится в будущем. Совсем недавно была устроена резня алавитов. Это означает, что правительство в Дамаске не имеет полного контроля над своими людьми, которые находятся в других частях страны. Мы еще увидим эскалацию в других районах», — подчеркнул он.
Чупрыгин добавил, что больше всех от сирийского конфликта проиграла Турция.
«Турция находится в непрозрачной позицией в отношении Сирии. Эрдоган рассчитывал на то, что новые власти отдадут ему все, что можно, потому что он поддерживал их. Оказалось, что это не так, и Турция ничего не получила. Более того, вряд ли ей что-нибудь достанется. Новое правительство уже ведет переговоры о нормализации отношений с Израилем, который относится к туркам в этом регионе также как к иранцам. Их присутствие может привести к прямым столкновениям, а это никому не нужно. Эрдогану придется адаптироваться к ситуации, когда человек, которого он спонсировал, выскочил из клетки и поет свою собственную песню», — заключил он.
Ранее специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов рассказал в беседе с НСН, что нужно Израилю в Сирии.
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