Новое сирийское правительство не контролирует своих людей за пределами Дамаска, поэтому уход Израиля из страны не обеспечит стабильность в регионе, рассказал преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в беседе с НСН.

Друзы сообщили, что они освободили Эс-Сувейду (город и провинцию) от представителей нового режима властей Сирии при поддержке Израиля. Дамаск больше не контролирует юго-восток страны. Официальные представители уже попросили о мирных переговорах. Эксперт не верит, что мир наступит надолго.