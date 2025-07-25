Суд в Москве запретил Google вести разбирательства в США по делу о банкротстве
Арбитражный суд Москвы запретил компании Google Ireland Limited продолжать арбитражные разбирательства в США по делу о банкротстве российского юрлица ООО «Гугл». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на решение суда.
Запрет касается рассмотрения споров в арбитражных судах Американской арбитражной ассоциации, инициированных в рамках дел, связанных с действиями конкурсного управляющего Валерия Таляровского. Он оспаривает ряд сделок, заключенных до банкротства компании, и добивается привлечения иностранных структур Google к субсидиарной ответственности.
В суде Google Ireland настаивала, что споры должны рассматриваться в международном коммерческом арбитраже, а не в российском суде. Однако Таляровский возразил, что такие разбирательства невозможны в условиях санкций, наложенных на Россию, и обвинил Google в действиях, приведших к блокировке YouTube-каналов российских СМИ — участников дела о банкротстве.
Суд встал на сторону управляющего и ограничил участие ирландской структуры Google в зарубежных процессах по этому делу, передает «Радиоточка НСН».
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