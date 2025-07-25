Суд в Москве запретил Google вести разбирательства в США по делу о банкротстве

Арбитражный суд Москвы запретил компании Google Ireland Limited продолжать арбитражные разбирательства в США по делу о банкротстве российского юрлица ООО «Гугл». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на решение суда.

Запрет касается рассмотрения споров в арбитражных судах Американской арбитражной ассоциации, инициированных в рамках дел, связанных с действиями конкурсного управляющего Валерия Таляровского. Он оспаривает ряд сделок, заключенных до банкротства компании, и добивается привлечения иностранных структур Google к субсидиарной ответственности.