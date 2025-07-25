В Саратове продолжается разбор завалов после взрыва

Частичное обрушение многоквартирного дома на улице Блинова произошло 24 июля. По предварительным данным, причиной стал взрыв бытового газа. Взрывной волной выбило стекла в соседнем здании. В регионе был введен режим чрезвычайной ситуации.

По последним данным, подтверждена гибель шести человек, включая одного ребенка. Ранее из-под завалов удалось извлечь одного выжившего. На базе школы № 103 организован пункт временного размещения для эвакуированных. По информации губернатора Романа Бусаргина, часть жителей также будет расселена в гостинице «Сокол». На месте работают психологи МЧС, передает «Радиоточка НСН».

