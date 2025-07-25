В Саратове продолжается разбор завалов после взрыва
В Саратове продолжаются поисково-спасательные работы на месте частичного обрушения жилого дома. Как сообщил глава МЧС России Александр Куренков, работы ведутся с особой осторожностью из-за вероятного нахождения под завалами выживших.
По словам министра, нависающие конструкции не демонтируют принудительно, чтобы не спровоцировать дальнейшие разрушения, которые могут представлять угрозу для возможных пострадавших под обломками. Куренков подчеркнул, что приоритетом спасателей остается безопасность и сохранение жизней.
Частичное обрушение многоквартирного дома на улице Блинова произошло 24 июля. По предварительным данным, причиной стал взрыв бытового газа. Взрывной волной выбило стекла в соседнем здании. В регионе был введен режим чрезвычайной ситуации.
По последним данным, подтверждена гибель шести человек, включая одного ребенка. Ранее из-под завалов удалось извлечь одного выжившего. На базе школы № 103 организован пункт временного размещения для эвакуированных. По информации губернатора Романа Бусаргина, часть жителей также будет расселена в гостинице «Сокол». На месте работают психологи МЧС, передает «Радиоточка НСН».
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