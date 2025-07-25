Комментируя заявление Михайлова об обилии ремейков, собеседник НСН подчеркнул, что в российском кино действительно не хватает оригинальных идей, однако нельзя утверждать, что талантливых картин сегодня не снимают. При этом авторское кино, по его словам, действительно испытывает трудности, но это не связано с финансированием.

«Ремейков многовато, у нас нет своих идей, в этом Михайлов прав. Однако не все наши фильмы - ремейки, не надо спекулировать. Есть хорошие картины. Авторское кино же сегодня в сложной ситуации, у нас нет правил игры по авторскому кино. Кинематографисты не понимают, что можно говорить и что нельзя. Постоянно происходят изменения в законодательстве. Мы видим очень много жалоб от общественных организаций, бесконечные доносы, часто по невинному поводу. Авторскому кино сегодня сложно, ведь оно должно не только совершать художественные открытия, но и говорить о злободневных проблемах. Было бы в новом мире возможно появление фильма Юрия Быкова «Дурак» или тут же какая-нибудь ассоциация написала бы донос в прокуратуру?» - отметил Герман-младший.

Ранее кинорежиссер Александр Сокуров в беседе с «Радиоточкой НСН» сообщил, что в советское время талантливыми были 7 из 10 режиссеров, сегодня же образование и талант имеет лишь каждый десятый кинематографист.

