«Это глупость!»: Герман-младший ответил Михайлову на призыв отказаться от господдержки кино
Стагнация киноиндустрии, которая наблюдается в последние годы, не связана с государственным финансированием проектов, заверил НСН Алексей Герман-младший.
В советское время на большой экран выходило больше талантливого кино, однако достойные фильмы снимаются и сегодня, господдержка кинематографа же в настоящий момент действует во всем мире, рассказал в беседе с НСН кинорежиссер Алексей Герман-младший.
Современный российский кинематограф не осознает себя, и в этом его проблема, заявил в интервью ТАСС режиссер, писатель и актер Роман Михайлов. По его словам, если советский кинематограф и Голливуд – явление, то современное российское кино – нечто неопределенное. Решение проблемы Михайлов видит в отказа от государственного финансирования фильмов, тогда в профессии останутся лишь те, «кто не может не снимать». Также режиссер критически отозвался о стремлении коллег снимать ремейки советского кино и отметил, что кино не должно превращаться в инструмент идеологического воздействия. Герман-младший усомнился в том, что отказ от господдержки повысит качество российского кино.
«Это глупость! За последнее время платформы произвели много контента, зачастую довольно низкого качества. Там нет и не было никакого государственного участия. В индустрии начинается кризис именно у крупных негосударственных игроков. Был период, когда качество приросло, но потом индустрия начала стагнировать и копипастить сериалы о маньяках. Надеяться на мудрую руку рынка – наивно. Кроме того, в последние годы киноязык стагнировал во всем мире. Это обусловлено тем, что мир переходит в новую историческую эпоху, рождаются новые смыслы. Мы находимся на пороге третьей мировой войны. Кинематограф не успевает адаптироваться, искусство должно отрефликсироваться. Перед сломом всегда происходит стагнация, это нормально», - пояснил он.
Как добавил режиссер, государственное финансирование кинематографа – общемировой тренд.
«Мы в 90-х и в 2000-х жили в наивном представлении, что на Западе правит рука рынка без государственного финансирования, но это не так. Европа, Китай, Латинская Америка поддерживают свою кинематографию, в США его тоже поддерживают, но опосредовано. Так там устроены все сферы, Илон Маск без оборонных контрактов не был бы Илоном Маском. Дело не в финансировании, просто у нас сейчас гораздо меньше талантливых людей, чем было в СССР. Генофонд нации оскудел, образование долгие годы не поспевало, спроса не было и люди уходили в другие профессии или уезжали. Нам надо воссоздавать талантливую молодежь, на это уйдут долгие годы», - сказал Герман-младший.
Комментируя заявление Михайлова об обилии ремейков, собеседник НСН подчеркнул, что в российском кино действительно не хватает оригинальных идей, однако нельзя утверждать, что талантливых картин сегодня не снимают. При этом авторское кино, по его словам, действительно испытывает трудности, но это не связано с финансированием.
«Ремейков многовато, у нас нет своих идей, в этом Михайлов прав. Однако не все наши фильмы - ремейки, не надо спекулировать. Есть хорошие картины. Авторское кино же сегодня в сложной ситуации, у нас нет правил игры по авторскому кино. Кинематографисты не понимают, что можно говорить и что нельзя. Постоянно происходят изменения в законодательстве. Мы видим очень много жалоб от общественных организаций, бесконечные доносы, часто по невинному поводу. Авторскому кино сегодня сложно, ведь оно должно не только совершать художественные открытия, но и говорить о злободневных проблемах. Было бы в новом мире возможно появление фильма Юрия Быкова «Дурак» или тут же какая-нибудь ассоциация написала бы донос в прокуратуру?» - отметил Герман-младший.
Ранее кинорежиссер Александр Сокуров в беседе с «Радиоточкой НСН» сообщил, что в советское время талантливыми были 7 из 10 режиссеров, сегодня же образование и талант имеет лишь каждый десятый кинематографист.
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