«Скорее всего, введем»: Трамп снова заявил о новых санкциях против России

США, вероятнее всего, введут новые санкции против России при отсутствии прогресса в урегулировании конфликта в Украине. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

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Общаясь с журналистами, он напомнил, что ещё 14 июля дал Москве 50 дней на заключение мирного соглашения.

«Мы оценим ситуацию в целом и, скорее всего, введём вторичные санкции», — сказал Трамп.

Также глава Белого дома допустил проведение трёхсторонней встречи с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, отметив, что «её следовало провести ещё три месяца назад».

Ранее Трамп заявил, что не поддерживает ни одну из сторон в украинском конфликте, а его позиция заключается в стремлении к прекращению насилия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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