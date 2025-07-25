«Скорее всего, введем»: Трамп снова заявил о новых санкциях против России

Общаясь с журналистами, он напомнил, что ещё 14 июля дал Москве 50 дней на заключение мирного соглашения.

«Мы оценим ситуацию в целом и, скорее всего, введём вторичные санкции», — сказал Трамп.

Также глава Белого дома допустил проведение трёхсторонней встречи с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, отметив, что «её следовало провести ещё три месяца назад».

Ранее Трамп заявил, что не поддерживает ни одну из сторон в украинском конфликте, а его позиция заключается в стремлении к прекращению насилия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

