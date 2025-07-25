«Скорее всего, введем»: Трамп снова заявил о новых санкциях против России
США, вероятнее всего, введут новые санкции против России при отсутствии прогресса в урегулировании конфликта в Украине. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Общаясь с журналистами, он напомнил, что ещё 14 июля дал Москве 50 дней на заключение мирного соглашения.
«Мы оценим ситуацию в целом и, скорее всего, введём вторичные санкции», — сказал Трамп.
Также глава Белого дома допустил проведение трёхсторонней встречи с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, отметив, что «её следовало провести ещё три месяца назад».
Ранее Трамп заявил, что не поддерживает ни одну из сторон в украинском конфликте, а его позиция заключается в стремлении к прекращению насилия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru