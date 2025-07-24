Минздрав Таиланда сообщил об 11 погибших при камбоджийских ударах

Ранее стало известно об эскалации конфликта между Камбоджей и Таиландом и перестрелке сторон на спорном участке границы, пишет «Свободная пресса». В МИД королевства заявили, что Камбоджа атаковала реактивными системами залпового огня БМ-21 «Град» тайские гражданские объекты, есть погибшие и раненые.

«При ударах систем залпового огня БМ-21 Камбоджи по территории приграничных районов Таиланда погибло 11 гражданских лиц», - подчеркнул Тхепсутхин.

По словам министра, атакам подверглись в том числе участки, где расположены пять местных больниц. Один из снарядов попал в здание медучреждения в провинции Сурин. Сейчас все пять больниц эвакуированы.

