«Северный поток—2» или Украина: Кого выберет Европа?

Комментируя заявление немецкого депутата, Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН заявил, что для Германии пока выгодны поставки газа по трубопроводам, однако эта позиция может измениться.

«Европа выбирает тот путь, который более эффективен и дешев с точки зрения поставок. Поэтому, я убежден, что она не отметает и американский газ в том числе. Для Германии дешевле поставки по газопроводам, потому что "Газпром" дает самую лучшую цену по сравнению с любыми другими поставщиками. Кому-то, возможно, будет выгоднее сжиженный газ, причем не обязательно американский — это может быть газ с Ямала, Катара, Норвегии», — считает аналитик.

По словам экспертов, Минэнерго Украины было бы выгодно найти компромисс с «Газпромом», однако руководство «Нафтогаза» пытается сорвать заключение нового договора всеми возможными способами.

Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН объяснил отказ от предложений «Газпрома» тем, что «Нафтогаз» работает не в украинских интересах, а в интересах США.

«Руководство "Нафтогаза" работает в интересах Соединенных Штатов Америки, а не в интересах Украины. Там руководитель – человек, активы которого, включая маму, которой он пересылает свои миллионные в долларах премии за как бы выигранные суды. То есть это его прямой интерес. А то, что американцы заинтересованы в том, чтобы здесь прекратился транзит, это очевидно. Потому что, если не будет транзита, будет дефицит газа, будут повышенные цены на СПГ. А Зеленский и компания либо не соображают — очень похоже, что он ничего не соображает в этих вопросах. Либо его водят за нос люди, которые работают на американские интересы, а не украинские», — считает Погребинский.

Ранее сообщалось, что вопрос транзита газа через Украину, возможно, обсудят президент РФ Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский в Париже, где на 9 декабря запланирована встреча «нормандской четверки» по урегулированию ситуации в Донбассе.

