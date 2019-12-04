«Северный поток—2» или Украина: Кого выберет Европа?

4 декабря 201908:12
Ольга Дворянова

Эксперты рассказали НСН, чьи интересы поддерживает Киев, выступая за санкции против российского газопровода. 

Германия раскритиковала позицию Украины относительно проекта «Северный поток—2». Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что поддержка Киевом позиции США в отношении газопровода неприемлема. В связи с этим Евросоюз может отказать Украине в помощи. В интервью РИА Новости Эрнст сказал, что тем самым украинские власти «торпедируют энергетическую политику» ЕС. Политик добавил, что Германия может принять ответные меры в случае ввода Соединенными Штатами санкций против «Северного потока — 2». По его словам, речь может идти о повышении пошлин на американский СПГ.

В ноябре министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Россия и Украина должны найти компромисс по вопросу транзита газа после 2019 года. По его словам, Германия поддерживает переговоры и выступает за заключение нового соглашения. А депутат бундестага, представитель фракции «Левые» в немецком парламенте Александер Ной заявил, что Европе не нужен сжиженный природный газ (СПГ) из США. Он также заявлял о возможности введения контрмер в случае, если США введут санкции против «Северного потока—2», которыми американцы уже не раз угрожали европейцам.

Компромисс или шантаж? Почему Украина не приняла предложение «Газпрома»

Комментируя заявление немецкого депутата, Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН заявил, что для Германии пока выгодны поставки газа по трубопроводам, однако эта позиция может измениться.

«Европа выбирает тот путь, который более эффективен и дешев с точки зрения поставок. Поэтому, я убежден, что она не отметает и американский газ в том числе. Для Германии дешевле поставки по газопроводам, потому что "Газпром" дает самую лучшую цену по сравнению с любыми другими поставщиками. Кому-то, возможно, будет выгоднее сжиженный газ, причем не обязательно американский — это может быть газ с Ямала, Катара, Норвегии», — считает аналитик.

По словам экспертов, Минэнерго Украины было бы выгодно найти компромисс с «Газпромом», однако руководство «Нафтогаза» пытается сорвать заключение нового договора всеми возможными способами.

Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН объяснил отказ от предложений «Газпрома» тем, что «Нафтогаз» работает не в украинских интересах, а в интересах США.

«Руководство "Нафтогаза" работает в интересах Соединенных Штатов Америки, а не в интересах Украины. Там руководитель – человек, активы которого, включая маму, которой он пересылает свои миллионные в долларах премии за как бы выигранные суды. То есть это его прямой интерес. А то, что американцы заинтересованы в том, чтобы здесь прекратился транзит, это очевидно. Потому что, если не будет транзита, будет дефицит газа, будут повышенные цены на СПГ. А Зеленский и компания либо не соображают — очень похоже, что он ничего не соображает в этих вопросах. Либо его водят за нос люди, которые работают на американские интересы, а не украинские», — считает Погребинский.

Ранее сообщалось, что вопрос транзита газа через Украину, возможно, обсудят президент РФ Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский в Париже, где на 9 декабря запланирована встреча «нормандской четверки» по урегулированию ситуации в Донбассе.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
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