Путин раскрыл Миллеру и Новаку главную тему разговора с Зеленским
Основной темой разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским стали взаимоотношения России и Украины в сфере энергетики. Об этом по итогам телефонного разговора с коллегой рассказал главе «Газпрома» Алексею Миллеру и министру энергетики Александру Новаку российский президент Владимир Путин, сообщает РИА Новости.
«Вы, наверное, обратили внимание, что вчера у меня состоялся телефонный разговор с президентом Украины, и в основном он был посвящен нашим взаимоотношениям в сфере энергетики. Хотел бы вместе с вами поговорить на эту тему», — сказал Путин.
Ранее НСН сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал о необходимости договориться о подписании нового долгосрочного договора о транзите российского газа в Европу через Украину. Как отмечает «Свободная пресса», кроме того, украинский лидер назвал сложными нынешние отношения Киева и Москвы.
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