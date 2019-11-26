Путин раскрыл Миллеру и Новаку главную тему разговора с Зеленским

«Вы, наверное, обратили внимание, что вчера у меня состоялся телефонный разговор с президентом Украины, и в основном он был посвящен нашим взаимоотношениям в сфере энергетики. Хотел бы вместе с вами поговорить на эту тему», — сказал Путин.

Ранее НСН сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал о необходимости договориться о подписании нового долгосрочного договора о транзите российского газа в Европу через Украину. Как отмечает «Свободная пресса», кроме того, украинский лидер назвал сложными нынешние отношения Киева и Москвы.

