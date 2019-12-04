Европа променяет Украину на российский газ
Украинский политолог и экономист рассказал НСН, что ЕС в газовом вопросе своей выгоды не упустит, а вот Киеву без отмашки США поменять позицию на этот счет будет не так просто.
Германия раскритиковала позицию Украины относительно позиции по проекту «Северный поток—2». Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что поддержка Киевом позиции США в отношении газопровода неприемлема. Он пригрозил, что Евросоюз из-за этого может отказать Украине в помощи, которую сейчас оказывает. В интервью РИА Новости Эрнст сказал, что тем самым украинские власти «торпедируют энергетическую политику» ЕС. Кроме того, политик заявил, что Германия собирается принять контрмеры в случае ввода Соединенными Штатами санкций против «Северного потока — 2». По его словам, речь может идти о повышении пошлин на американский СПГ.
В интервью НСН украинский политолог и экономист Александр Дудчак заявил, что если Киев не изменит свою позицию по отношению к российскому газопроводу, то Европа свои угрозы реализует.
«Политика Украины вступает в противоречие с интересами европейцев, в первую очередь Германии. Это тот случай, когда «своя рубашка ближе к телу», европейцы будут придерживаться, прежде всего, своих интересов», — уверен он.
При этом, утверждает эксперт, Украина полностью отрабатывает позицию США в Европе. Она может измениться только в том случае, если изменится мнение Вашингтона в этом вопросе, заявил в эфире
«Претензии Украины к «Северному потоку—2» обусловлены в основном политической поддержкой США. Они полностью отрабатывают здесь интересы США в Европе. Также как Прибалтика и Польша. Это полностью навязанная извне политика и мнение. Возможно, позиция США изменится, они найдут компромисс с Европой, и это уже будет влиять на политику Украины. Позиция Киева — это ретрансляция, а не позиция суверенного государства, не позиция руководства, действующего в интересах страны. Это наемники, которые готовы уничтожить свое государство ради своих корыстных интересов, отрабатывая интересы своей политической «крыши», что и делается с 2014 года», — считает политолог.
В ноябре депутат бундестага, представитель фракции «Левые» в немецком парламенте Александер Ной заявил, что Европе не нужен сжиженный природный газ (СПГ) из США. Он также заявлял о возможности введения контрмер в случае, если США введут санкции против «Северного потока—2», которыми американцы уже не раз угрожали европейцам.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Ростовские полицейские застрелили напавшего на них мужчину
- США внесут в «список Магнитского» китайцев
- СМИ: России грозят санкции из-за убийства в Берлине
- 11 человек пострадали в ДТП с автобусом в Саратове
- Под Белгородом завершили разбор завалов после взрыва газа в доме