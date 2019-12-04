Европа променяет Украину на российский газ

Германия раскритиковала позицию Украины относительно позиции по проекту «Северный поток—2». Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что поддержка Киевом позиции США в отношении газопровода неприемлема. Он пригрозил, что Евросоюз из-за этого может отказать Украине в помощи, которую сейчас оказывает. В интервью РИА Новости Эрнст сказал, что тем самым украинские власти «торпедируют энергетическую политику» ЕС. Кроме того, политик заявил, что Германия собирается принять контрмеры в случае ввода Соединенными Штатами санкций против «Северного потока — 2». По его словам, речь может идти о повышении пошлин на американский СПГ.

В интервью НСН украинский политолог и экономист Александр Дудчак заявил, что если Киев не изменит свою позицию по отношению к российскому газопроводу, то Европа свои угрозы реализует.

«Политика Украины вступает в противоречие с интересами европейцев, в первую очередь Германии. Это тот случай, когда «своя рубашка ближе к телу», европейцы будут придерживаться, прежде всего, своих интересов», — уверен он.