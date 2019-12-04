Новости за ночь: Германия пригрозила Украине из-за «Северного потока—2»
Главные события ночи по версии НСН.
Германия пригрозила отказать в помощи Украине из-за «Северного потока—2».
Германия раскритиковала позицию Украины относительно проекта «Северный поток—2». Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что поддержка Киевом позиции США в отношении газопровода неприемлема. В связи с этим Евросоюз может отказать Украине в поддержке. В интервью РИА Новости Эрнст сказал, что тем самым украинские власти «торпедируют энергетическую политику» ЕС. Политик добавил, что Германия может принять ответные меры в случае ввода США санкций против «Северного потока — 2». По его словам, речь может идти о повышении пошлин на американский СПГ.
По факту взрыва газа в Белгородской области возбуждено дело
СКР возбудил уголовное дело по п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека) после взрыва газа в Белгородской области. ЧП произошло накануне в 20:05 мск в одной из квартир четырёхэтажного жилого дома поселке Яковлево из-за неисправного газового котла. Взрыв бытового газа случился в квартире на первом этаже. В результате обрушилась стена с первого до четвертого этажа. Пострадали шесть человек, один погиб, его тело было обнаружено спасателями под завалами, сообщили в Белгородском управлении СКР.
США опять не выдали визы российской делегации
Члены делегация Федерального казначейства России не попали в США из-за того, что не получили визы. Россияне 3 декабря планировали принять участие в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии. Как сообщает посольство России в США, Госдепартамент также не позволил директору департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олегу Мальгинову посетить Молодежный форум в Нью-Йорке 28–29 ноября. В сообщении в Facebook дипмиссии выразили озабоченность «нежеланием госдепартамента обеспечить нормальное функционирование собственных консульских учреждений под надуманными предлогами».
В Госдуме обещают запретить коллекторам выбивать долги по ЖКХ
Коллекторы полностью потеряют доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишут «Известия». По словам депутата, соответствующий проект закона будет разработан в начале 2020 года. С нынешнего лета года коллекторов уже лишили права покупать задолженности граждан по коммунальным платежам. Однако взыскатели обходят запрет благодаря агентскому договору, без переуступки прав требования и с фиксированным процентов с возвращенных денег.
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