Новости за ночь: Германия пригрозила Украине из-за «Северного потока—2»

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СКР возбудил уголовное дело по п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека) после взрыва газа в Белгородской области. ЧП произошло накануне в 20:05 мск в одной из квартир четырёхэтажного жилого дома поселке Яковлево из-за неисправного газового котла. Взрыв бытового газа случился в квартире на первом этаже. В результате обрушилась стена с первого до четвертого этажа. Пострадали шесть человек, один погиб, его тело было обнаружено спасателями под завалами, сообщили в Белгородском управлении СКР.

