Посольство РФ в Лондоне: Запад уготовил Киеву роль радиоактивного могильника
26 апреля 202305:01
Западные страны уготовили Киеву роль радиоактивного могильника, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление посольства России в Лондоне.
Там отреагировали на заявление заместителя главы Минобороны Великобритании Джеймса Хиппи о передаче снарядов с обедненным ураном. По словам дипломатов, Хиппи демонстрирует «безжалостный оскал линии англосаксов» на эскалацию конфликта вокруг Украины.
Как стало известно, в новую партию военной помощи Киеву со стороны Лондона вошли снаряды с обедненным ураном, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru