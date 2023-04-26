Там отреагировали на заявление заместителя главы Минобороны Великобритании Джеймса Хиппи о передаче снарядов с обедненным ураном. По словам дипломатов, Хиппи демонстрирует «безжалостный оскал линии англосаксов» на эскалацию конфликта вокруг Украины.

Как стало известно, в новую партию военной помощи Киеву со стороны Лондона вошли снаряды с обедненным ураном, сообщает «Радиоточка НСН».

