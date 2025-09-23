Магазины начнут блокировать продажу опасных продуктов и фальсификата
Фальсификат и другие опасные продукты питания будут блокировать на кассах российских магазинов при попытке продажи, сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующий проект закона от «Единой России».
Он направлен в Министерство промышленности и торговли РФ. Сам Минпромторг уже поддержал инициативу. Ее разрабатывали в Госдуме и Совете Федерации. На введении блокировки настаивали в Россельхознадзоре, так как в настоящее время изъять такую продукцию можно только после получения согласия прокуратуры на проверку и решения суда.
Согласно законопроекту, в этом случае ведомство будет выносить предписание о прекращении реализации такой продукции, а также в течение 24 часов уведомлять об этом органы прокуратуры. Сегодня эффективность системы маркировки составляет 50–60%, так как пока нельзя использовать блокировку опасных товаров на кассе.
Россиян обманывают и с ценами, и с ингредиентами, но сделать с этим практически ничего невозможно, рассказал глава Союза потребителей Алексей Койтов в беседе с НСН.
