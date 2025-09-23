Над Россией сбили 69 украинских БПЛА
23 сентября 202507:50
Дежурные средства ПВО ликвидировали 69 дронов ВСУ над десятью регионами. Об этом рассказали в Минобороны.
«С полуночи до 7.00 мск... уничтожено 69 украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении.
Дроны ВСУ сбили в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областях, а также над Московским регионом и Крымом.
Утром 23 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что военные ликвидировали четыре летевших на столицу БПЛА. Позднее было уничтожено еще два беспилотника, пишет Ura.ru.
