Центробанк начал работать над новой банкнотой в 500 рублей

Банк России начал работу над созданием новой банкноты номиналом 500 рублей. Об этом рассказал зампредседателя регулятора Сергей Белов в интервью РИА Новости.

«Новая пятисотка будет выполнена в сиренево-фиолетовых оттенках, что и ее предшественница», — указал собеседник агентства.

Банкнота будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и центру макрорегиона — Пятигорску. Центробанк готовится к очередному этапу выбора символов для купюры. В конце сентября регулятор намерен провести заседание Консультативного совета, его участники определят объекты, которые впоследствии вынесут на общественное голосование.

Между тем советник главы ЦБ Кирилл Тремасов допустил, что ключевая ставка регулятора снизится до однозначного уровня к концу 2026 года, пишет 360.ru.

