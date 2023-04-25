Британия отказалась отслеживать применение Украиной снарядов с ураном

По его словам, в новую партию военной помощи Киеву вошли снаряды с обедненным ураном. Хиппи сообщил, что министерство не отслеживает места, откуда ВСУ стреляют такими боеприпасами.

Представитель ведомства заявил, что Лондон не обязан помогать Киеву обезвреживать снаряды. Тем не менее, добавил он, Великобритания готова продолжать оказывать помощь ВСУ.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее сообщил, что на территории республики могут начать производить снаряды для американских танков Abrams, передает «Радиоточка НСН».

