Лунгин опроверг данные о съемке фильма о Лермонтове
Режиссер, народный артист РФ Павел Лунгин опроверг данные о том, что он занимается созданием фильма о поэте Михаиле Лермонтове. Об этом он рассказал ТАСС.
Ранее СМИ сообщили, что режиссер планировал начать в конце года съемки картины, посвященной последним четырем годам жизни литератора. В фильме в жанре психологического триллера могли сняться Алиса Фрейндлих, Максим Матвеев, Александр Петров.
Как отметил Лунгин, он не знает, будет ли заниматься этим проектом. Сейчас режиссер ищет финансирование.
«Нет никаких съемок - это можно смело опровергнуть», - указал кинематографист.
Между тем стало известно, что в октябре в российский прокат выйдет фильм Бакура Бакурадзе «Лермонтов» о последних моментах жизни поэта, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Иркутске восемь человек пострадали в ДТП с маршрутным автобусом
- «Демократия» и паранойя: Власти Молдавии запугивают народ Россией перед выборами
- Лунгин опроверг данные о съемке фильма о Лермонтове
- Над Россией сбили 69 украинских БПЛА
- Эрдоган заявил, что не верит в скорое завершение украинского конфликта
- СМИ: Британия попросит Палестину переписать учебники ради дипотношений
- Магазины начнут блокировать продажу опасных продуктов и фальсификата
- Крупные банки в РФ начали без предупреждения обнулять лимиты по кредиткам
- Военкор прокомментировал кадры с пролетом самолета на низкой высоте в Новой Москве
- Журналистка Оуэнс заявила, что жена Макрона должна сдать тест по определению пола
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru