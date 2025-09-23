Сбер начал выпускать первое российское умное кольцо
Сбер начал выпуск первого в России умного кольца, отслеживающего показатели здоровья. Об этом рассказали в пресс-службе банка.
Устройство помогает мониторить жизненно важные показатели и круглосуточно предоставляет человеку точную информацию о самочувствии. Его датчики отслеживают пульс, сатурацию, физическую активность, фазы сна. Информация анализируется и собирается в комплексные метрики.
«Вся информация... доступна владельцу умного кольца Sber в мобильном приложении вместе с пулом персонализированных рекомендаций от GigaChat. При отклонениях от нормальных значений пульса, вариабельности сердечного ритма, сатурации и показателей сна приложение уведомляет пользователя и рекомендует проконсультироваться с врачом "Сберздоровья"», - указано в сообщении.
В разработке устройства участвовали медицинские эксперты, в том числе специалисты ННГУ имени Лобачевского и Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН.
Ранее Сбер решил снизить ставки по рыночной ипотеке на 1-2 процентных пункта в зависимости от первоначального взноса, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Родители призвали депутатов перестать «хайповать» на теме «домашки» школьников
- ПВО сбила еще два беспилотника, летевших на Москву
- Россияне остались в WhatsApp после блокировки звонков, чтобы «не заморачиваться»
- Россия вдвое нарастила экспорт меди в Китай
- В Москве в этом году родились Сталина, Белояра, Любим и Рим
- Курс доллара поднимется до 100 рублей не раньше января 2026 года
- «Жаловаться не приходите»: Польша угрожает России после провокаций с дронами
- Центробанк начал работать над новой банкнотой в 500 рублей
- Первое вручение премии «Бриллиантовая бабочка» пройдет в театре Михалкова
- Сбер начал выпускать первое российское умное кольцо
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru