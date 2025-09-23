Сбер начал выпускать первое российское умное кольцо

Сбер начал выпуск первого в России умного кольца, отслеживающего показатели здоровья. Об этом рассказали в пресс-службе банка.

Устройство помогает мониторить жизненно важные показатели и круглосуточно предоставляет человеку точную информацию о самочувствии. Его датчики отслеживают пульс, сатурацию, физическую активность, фазы сна. Информация анализируется и собирается в комплексные метрики.

«Вся информация... доступна владельцу умного кольца Sber в мобильном приложении вместе с пулом персонализированных рекомендаций от GigaChat. При отклонениях от нормальных значений пульса, вариабельности сердечного ритма, сатурации и показателей сна приложение уведомляет пользователя и рекомендует проконсультироваться с врачом "Сберздоровья"», - указано в сообщении.

В разработке устройства участвовали медицинские эксперты, в том числе специалисты ННГУ имени Лобачевского и Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН.

Ранее Сбер решил снизить ставки по рыночной ипотеке на 1-2 процентных пункта в зависимости от первоначального взноса, пишет Ura.ru.

