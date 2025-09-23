Эрдоган заявил, что не верит в скорое завершение украинского конфликта
23 сентября 202507:34
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган усомнился в возможности разрешения конфликта на Украине в ближайшее время. Об этом он заявил в интервью Fox News.
Глава республики ответил на вопрос, считает ли он, что украинский конфликт скоро завершится.
«Я не очень верю, что это случится», — подчеркнул Эрдоган.
Ранее лидер Турции провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, политики обсудили возможные меры по урегулированию ситуации на Украине «справедливым миром», пишет Ura.ru.
