Эрдоган заявил, что не верит в скорое завершение украинского конфликта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган усомнился в возможности разрешения конфликта на Украине в ближайшее время. Об этом он заявил в интервью Fox News.

Глава республики ответил на вопрос, считает ли он, что украинский конфликт скоро завершится.

«Я не очень верю, что это случится», — подчеркнул Эрдоган.

Ранее лидер Турции провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, политики обсудили возможные меры по урегулированию ситуации на Украине «справедливым миром», пишет Ura.ru.

