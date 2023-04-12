По словам главы правительства, Польша намерена производить боеприпасы с обедненным ураном. Они предназначены для американских танков Abrams, уточнил он.

Заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди 21 марта анонсировала передачу Украине боеприпасов с обедненным ураном. Она уточнила, что такие снаряды эффективны против бронетехники.

Европа ощутит последствия поставок украинской армии боеприпасов с ураном, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он предупредил, что Киев может использовать грязную бомбу, пишет «Радиоточка НСН».

