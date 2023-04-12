В Польше захотели производить боеприпасы с ураном для Abrams
На территории Польши могут развернуть производство вооружений для американских танков, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
По словам главы правительства, Польша намерена производить боеприпасы с обедненным ураном. Они предназначены для американских танков Abrams, уточнил он.
Заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди 21 марта анонсировала передачу Украине боеприпасов с обедненным ураном. Она уточнила, что такие снаряды эффективны против бронетехники.
Европа ощутит последствия поставок украинской армии боеприпасов с ураном, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он предупредил, что Киев может использовать грязную бомбу, пишет «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru