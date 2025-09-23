СМИ: Британия попросит Палестину переписать учебники ради дипотношений
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выдвинет ряд условий Палестине для установления полноценных дипломатических отношений между странами. Об этом пишет газета Telegraph, ссылаясь на источники.
По данным издания, глава правительства будет настаивать на прекращении Палестиной политики выплат семьям убитых или задержанных из-за нападений на граждан Израиля.
«План также включает пересмотр школьных учебников, признанных антисемитскими, и проведение новых выборов перед тем, как Британия откроет посольство в Восточном Иерусалиме или подпишет международные договоры», - отмечается в материале.
Ранее Британия признала Палестину в качестве независимого государства, пишет Ura.ru. Аналогичные решения приняли Канада, Австралия, Португалия, Франция.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Иркутске восемь человек пострадали в ДТП с маршрутным автобусом
- «Демократия» и паранойя: Власти Молдавии запугивают народ Россией перед выборами
- Лунгин опроверг данные о съемке фильма о Лермонтове
- Над Россией сбили 69 украинских БПЛА
- Эрдоган заявил, что не верит в скорое завершение украинского конфликта
- СМИ: Британия попросит Палестину переписать учебники ради дипотношений
- Магазины начнут блокировать продажу опасных продуктов и фальсификата
- Крупные банки в РФ начали без предупреждения обнулять лимиты по кредиткам
- Военкор прокомментировал кадры с пролетом самолета на низкой высоте в Новой Москве
- Журналистка Оуэнс заявила, что жена Макрона должна сдать тест по определению пола
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru