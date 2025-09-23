СМИ: Британия попросит Палестину переписать учебники ради дипотношений

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выдвинет ряд условий Палестине для установления полноценных дипломатических отношений между странами. Об этом пишет газета Telegraph, ссылаясь на источники.

По данным издания, глава правительства будет настаивать на прекращении Палестиной политики выплат семьям убитых или задержанных из-за нападений на граждан Израиля.

«План также включает пересмотр школьных учебников, признанных антисемитскими, и проведение новых выборов перед тем, как Британия откроет посольство в Восточном Иерусалиме или подпишет международные договоры», - отмечается в материале.

Ранее Британия признала Палестину в качестве независимого государства, пишет Ura.ru. Аналогичные решения приняли Канада, Австралия, Португалия, Франция.

