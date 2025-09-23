В Иркутске восемь человек пострадали в ДТП с маршрутным автобусом
Маршрутный микроавтобус и два автомобиля столкнулись в Иркутске, есть пострадавшие. Об этом сообщило региональное управление МЧС.
Авария произошла на Академическом мосту.
«Пострадали семь человек. Движение ограничено по двум полосам», - указали в МЧС.
Позднее прокуратура Иркутской области уточнила, что в столице региона столкнулись BMW, Toyota Caldina и микроавтобус с пассажирами, двигавшийся по маршруту 422. По данным надзорного ведомства, пострадали один пассажир BMW и семь пассажиров автобуса.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ранее в Барабинском районе Новосибирской области произошло ДТП с участием трех грузовиков и «Газели», погиб один человек, пишет Ura.ru.
