Первое вручение премии «Бриллиантовая бабочка» пройдет в театре Михалкова
Открытую Евразийскую кинопремию «Бриллиантовая бабочка» впервые вручат в Москве 24 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе Российского фонда культуры.
Инициатором и вдохновителем создания награды и Евразийской киноакадемии стал режиссер Никита Михалков. Учредителями академии выступили Минкультуры и Российский фонд культуры.
«Площадкой для проведения первой торжественной церемонии вручения... выбрана Мастерская "12" Никиты Михалкова», - указали в пресс-службе.
Как напомнили в фонде, в апреле именно здесь состоялась презентация награды. На мероприятии присутствовали кинематографисты из разных стран.
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский на презентации «Бриллиантовой бабочки» заявил, что Россия, Китай, Индия и другие государства будут развивать кино, которое основано на традиционных ценностях, пишет 360.ru.
